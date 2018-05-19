Москву ждет новая гроза

Спасатели предупредили москвичей о новой грозе. В ближайшие часы в некоторых районах столицы пройдет дождь, поднимется сильный ветер. МЧС призывает горожан быть осторожными, передает РИА Новости.

Как сообщили в погодном центре "Фобос", 19 мая может выпасть около 20 процентов месячной нормы осадков. Ранее в столичном метеобюро рассказали, что с 18 мая норма осадков была выполнена на 45 процентов.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье воздух прогреется до 16-18 градусов, возможны небольшие осадки. В понедельник дожди должны прекратиться.