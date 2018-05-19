В День Европы Порошенко отозвал представителей из органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

"Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — сказал в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

Предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ 2 мая поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины. В этой связи украинскому МИД было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений, напоминает "Интерфакс".