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19 мая 201814:54

В День Европы Порошенко отозвал представителей из органов СНГ

Mateusz Wlodarczyk/Zuma/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

"Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — сказал в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

Предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ 2 мая поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины. В этой связи украинскому МИД было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений, напоминает "Интерфакс".

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