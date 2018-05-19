Герцог Гарри и герцогиня Меган стали мужем и женой

Принц Гарри и актриса Меган Маркл стали мужем и женой. Вести.Ru вели прямую трансляцию из часовни святого Георгия Виндзорского замка.

Церковную службу провел декан Виндзора Дэвид Коннер, а венчание — архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Кроме того, на мероприятии выступил проповедник из Чикаго Майкл Карри. Он эмоционально жестикулировал, кричал и вращал глазами, чем удивил и рассмешил участников церемонии. Проповедь закончилась аплодисментами, но Елизавета II и Элтон Джон остались им недовольны.

Гарри пришел на свадьбу в черном кавалерийском мундире, а Меган предпочла лаконичное белое платье с открытыми плечами, шлейф и диадему.

Молодожены – теперь уже герцог и герцогиня Сассекские – покинули часовню. Позже в зале святого Георгия Виндзорского замка пройдет прием для 600 гостей праздника, среди которых звезды мировой величины, в том числе, Джордж Клуни, Эдрис Эльба, Опра Уинфри и Дэвид Бекхэм, а затем принц Уэльский Чарльз устроит в Фрогмор-хаусе ужин для Гарри, Меган, их родственников и близких, передает РИА Новости.