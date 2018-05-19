Два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся фургоном в Вологде. Видео

Утром в субботу, 19 мая, на пересечении улиц Предтеченская и Козленская в Вологде произошла авария, в которой пострадали два человека.

По предварительной информации, водитель фургона Mercedes проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где был протаранен легковым автомобилем такси.

После столкновения Mercedes не удержался в вертикальном положении и завалился на бок, проехав несколько метров.

Водители транспортных средств, принявших участие в ДТП, получили травмы различной степени тяжести, сообщают СМИ, со ссылкой на региональное УГИБДД РФ.