Тренер "Челси" Конте: нам важно завершить сезон с трофеем

Итальянский наставник лондонского клуба "Челси" Антонио Конте накануне решающего матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" отметил, что второй подряд финал для команды и для него лично – большое достижение. И он хочет выиграть трофей, чем надеется смягчить впечатление от не слишком успешного сезона.

"Дойти до финала второй раз подряд – большое достижение для меня, для моих игроков и для болельщиков, — цитирует Конте официальный сайт "Челси". – Я очень хорошо помню прошлый финал с "Арсеналом". Это была странная игра. Первый пропущенный гол был неудачным. Мы отыгрались, сделав счет 1:1, и заканчивали игру вдесятером из-за удаления Виктора Мозеса. Это был странный финал".

"Против "МЮ" нас ожидает очень важный матч, потому что мы можем завершить тяжелый сезон, выиграв трофей. Для игроков, для тренера и для болельщиков важно завершить сезон с трофеем. Мы сосредоточены на этой задаче", — подчеркнул Конте.

"Мы должны постараться сделать все возможное для победы, — говорит наставник "аристократов". – Мы должны быть сфокусированы на игре. Это очень важный турнир, старейший футбольный турнир в мире. Мои игроки, определенно, будут сфокусированы на этой игре".

"Это финал. Когда играешь в решающем матче, то победа важнее всего. Это, несомненно, будет тактический матч. Я не знаю, какой мы увидим тип игры, но, несомненно, это будет очень тяжелая встреча для обеих команд", – заключил Конте.