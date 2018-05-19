Главу МВД Эстонии попросили доказать, что он эстонец

У министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта требуют доказательств того, что он является гражданином своей страны. Историк Яак Валге уверен, у министра нет гражданства или он получил его на заведомо ложных данных. Своими соображениями он поделился с эстонской газетой Ohtuleht, передает "Интерфакс".

По словам Валге, эстонского гражданства не было ни у дедушек Анвельта — Яана Анвельта и Рихарда Маяка, — ни, скорее всего, у их жен. По этой причине не могло быть эстонского гражданства и у родившихся уже в советское время родителей Анвельта — Яана и Розы.

По словам зампреда оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE), депутата эстонского парламента Хенна Пыллуааса, оба деда нынешнего главы МВД были видными деятелями коммунистического движения Эстонии и одними из ниспровергателей Эстонской республики.

Дед министра Яан Анвельт с 1925 года жил в СССР, находясь на руководящей политической работе в Красной армии, работал начальником главного управления гражданского воздушного флота, ответственным секретарем Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 1937 году он был репрессирован, позже реабилитирован.

По мнению Пыллуааса, даже для обычного пребывания в Эстонии Андрес Анвельт должен иметь визу или вид на жительство, которых у него нет. При этом лицо, не имеющее эстонского гражданства, не имеет права быть ни членом какой-либо из партий, ни депутатом Рийгикогу — парламента Эстонии, — не может занимать выборные должности и состоять на госслужбе.

У министра, ответственного в государстве за правопорядок и безопасность, не должно быть белых пятен в истории с получением гражданства, уверен Пыллуаас. Если же эстонское гражданство Анвельту оформили по рождению на основании заведомо ложных данных, то его, в соответствии с законом, следует аннулировать.