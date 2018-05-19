У "России Будущего" не будет председателя

Партия "Россия Будущего" готовит документы для регистрации в Минюсте РФ. Протоколы региональных собраний будут собраны и пересланы в Москву примерно за 14 дней. Как рассказал секретарь Центрального совета партии Иван Жданов, "недели через две подадим документы в Минюст".

Жданов сообщил, что в партии на данный момент не будет должности председателя. Руководить политической организацией станет Центральный совет. Впрочем, новый съезд партии сможет учредить должность председателя, пишет "Интерфакс".

В Центральный совет "России Будущего" составили семь человек: директор ФБК Роман Рубанов, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Николай Ляскин и Александр Помазуев.

Как считают в партии, то, что представители Минюста не присутствовали на учредительном съезде, не влияет на легитимность.