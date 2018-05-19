Мощи князей Владимира и Александра отправились в морской крестный ход

Парусный катамаран с мощами святого равноапостольного князя Владимира и святого благоверного князя Александра Невского отправился из Севастополя в морской крестный ход по Крымскому полуострову.

Как рассказал протоиерей Михаил Викторов, судно прибудет в Керчь через Феодосию, затем будет совершен молебен в районе Крымского моста. После мощи святых отправятся в "Артек" и Ялту. Завершится крестный ход вахтой памяти в районе мыса Тарханкут на месте гибели парохода "Веста", совершившего героический бой с турецкими броненосцами.