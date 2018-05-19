В Каннах "Зверей" наградили за саундтрек "Лета"

На кинофестивале в Каннах приз получили участники группы "Звери" Роман Билык и Герман Осипов. Их саундтрек к фильму "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова был признан лучшим из всех представленных на суд жюри, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Картина "Лето", которая рассказывает об истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи, принимает участие в основном конкурсе 71-го Каннского фестиваля наряду с 20 другими фильмами.

По прогнозам французских кинокритиков, фильм "Лето" может получить "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.