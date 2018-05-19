Понтус Вернблум может сменить ЦСКА на ПАОК

Шведский полузащитник Понтус Вернблум может продолжить карьеру в греческом ПАОКе. Клуб из города Салоники предложил 31-летнему футболисту выгодный трехлетний контракт.

Понтус Вернблум отыграл шесть лет в ЦСКА и летом 2018 решил покинуть московский клуб. Понтус объяснил свое решение желанием вернуться в Швецию, чтобы дети могли получить образование на родном языке. Армейцы хотели сохранить ведущего футболиста, но Вернблум отверг все их предложения.

Однако возвращение в Швецию может не состояться. Согласно информации сайта Спорт 24, ПАОК предлагает Понтусу 3,6 миллиона евро за три года. Агент футболиста пока что воздержался от комментариев.