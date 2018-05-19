Волейбол. Мусэрский может перебраться в японский клуб "Сантори"

Ведущий волейболист сборной России и клуба "Белогорье" Дмитрий Мусэрский может впервые в своей карьере оказаться в заграничной команде. Интерес к нему проявляет японский клуб "Сантори", который предлагает также олимпийскому чемпиону изменить позицию с блокирующего на диагонального.

Мусэрский, которому в этом году исполнится 30 лет, практически всю клубную карьеру провел в Белгороде, за исключением 2008 года, когда он выступал под флагом ныне расформированного "Металлоинвеста". "Сантори" проявляет повышенный интерес к одну из лучших волейболистов России и переход как никогда возможен.

Мусэрский в составе сборной России выигрывал Олимпиаду-2012 в Лондоне, чемпионат Европы (2013), Кубок мира (2011) и дважды – Мировую лигу (2011, 2013), напоминает "Спорт-экспресс". В составе "Белогорья" он становился чемпионом России (2013), обладателем Кубка страны (2012, 2013), Суперкубка (2013, 2014), победителем Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014).