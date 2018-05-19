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Ситуация в Донбассе 31 минута назад

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19 мая 201816:25

Киев предложил Донбассу три варианта

О трех вариантах "возвращения" Донбасса под контроль Киева рассказал онлайн-изданию "Обозреватель" украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго", — рассказал замминистра. Есть, по его словам, военный путь, который ему "кажется маловероятным по многим причинам".

Оптимальным же вариантом Грымчак назвал "путь, предложенный президентом" Порошенко: это ввод миротворцев и международной администрации, а затем передача этих территорий под контроль Украины.

Ранее тот же Грымчак говорил, что "вернуть" территории самопровозглашенных республик украинская армия способна за две недели. Однако, по его словам, такой сценарий кажется "наименее вероятным", передает РИА Новости.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.

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