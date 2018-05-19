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Конфликт в Сирии 46 минут назад
19 мая 201816:10
Посол Сирии: нас связывает с Россией не только война
Посол Сирии в России Рияд Хаддад рассказал в субботу журналистам о сотрудничестве двух стран в мирной сфере. "Пусть весь мир знает, что отношения между Россией и Сирией не только военные, а еще есть и культурные, финансовые, экономические", — пояснил Хаддад. Посол отметил необходимость развития отношений между народами Сирии и России, пишет РИА Новости.
В частности, Сирия планирует принимать у себя российских детей на отдых. "Мы в последние годы участвуем в "Артеке", дети наших солдат, погибших в Сирии, приезжают сюда. В Сирии есть также лагерь наподобие "Артека". Когда будет более безопасно для детей из России, мы будем их приглашать", — сказал Хаддад.
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