После свадьбы Гарри и Меган прокатились по Виндзору в ландо

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл после свадебной церемонии проехали по Виндзору в ландо, запряженном четверкой лошадей. 25-минутное путешествие завершилось без происшествий. После поездки молодожены вернулись в Виндзорский замок, где у них запланированы два приема, передает ТАСС.

В ходе поездки супруги поприветствовали туристов и жителей города, которые выстроились в живой коридор, чтобы их увидеть и поздравить. По пути следования конного экипажа собрались в общей сложности более 100 тысяч человек. В руках многие держали британские флажки.

Безопасность молодоженов обеспечивали представители спецслужб и полиции, которая опасалась теракта. По данным газеты Sunday Times, более 40 сотрудников Специальной авиадесантной группы, полиции и подразделений по борьбе с терроризмом вели подготовку к свадьбе на базе в городке Херефорд в центральной Англии. Сообщается, что для охраны правопорядка во время празднования в Виндзоре были задействованы более трех тысяч полицейских.

Принц Гарри пользуется в Великобритании огромной популярностью. Несмотря на то, что он занимает всего шестое место в очереди престолонаследия, он остается одним из наиболее заметных членов королевской семьи. Невеста 33-летнего принца, Меган Маркл, старше своего супруга на три года. Она прославилась исполнением роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". Гарри и Меган познакомились в июле 2016 года.