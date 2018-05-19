Митрополит Иларион рассказал, кто на самом деле хочет автокефалии Украинской церкви

Патриарх Кирилл в ходе визита в Албанию обсуждал с предстоятелем Албанской православной церкви архиепископом Анастасием тему об автокефалии Церкви на Украине и разъяснил ему, что эта инициатива исходит от групп раскольников. Об этом рассказал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, об этом не все знают в Албании и Греции, поэтому важно, чтобы партнеры РПЦ в православном мире это хорошо понимали.

Между тем, верховные польские православные священники не поддержали инициативу о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине. Собор епископов Польской православной церкви считает, что подобные вопросы не решаются "необдуманно и преждевременно" по "политическим соображениям".

Ранее, 22 апреля, Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

Сейчас на Украине действуют каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь.