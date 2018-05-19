Андрей Тихонов продлит контракт с самарскими "Крыльями Советов"

Самарские "Крылья Советов", вернувшиеся в премьер-лигу после годичного перерыва, намерены продлить контракт с главным тренером Андреем Тихоновым. Действующий договор рассчитан еще на один год.

Самарцы хотят продлить сотрудничество с 47-летним специалистом, и поэтому собираются предложить Тихонову продлить контракт на улучшенных условиях. Сам Андрей Тихонов находится в отпуске, по окончанию которого и ожидаются переговоры клуба и тренера.

Андрей Тихонов, в прошлом полузащитник "Спартака" и "Крыльев Советов", возглавил волжан прошлым летом, когда те выбыли из премьер-лиги. Под руководством Тихонова "Крылья" заняли второе место в ФНЛ и добились повышения в классе.