Новый китайский истребитель не смог скрыться от Су-30МКИ

Радары самолетов Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии способны "видеть" китайские истребители-"невидимки" Chengdu J-20. Это было подтверждено недавно в ходе учений китайских ВВС над Тибетом, в ходе которых были задействованы J-20.

В начале этого года Chengdu J-20 и другие китайские истребители отрабатывали воздушные бои на больших высотах в районе границы с Индией. Для этого использовались авиабазы КНР в Тибете. Индийские военные следили за маневрами соседей из своего воздушного пространства и после заявили, что истребители J-20 не такие уж и "невидимые", и что ВВС Индии способны справиться с этой новой угрозой.

По заявлению руководства индийских ВВС, новые китайские самолеты не такие "невидимые", как заявляет Пекин: их можно обнаружить не только с помощью каких-либо специальных радаров, но и с помощью стандартных локаторов. В частности, китайские J-20 может обнаруживать радар истребителей "Сухого", сообщает портал Indian Defence Research Wing.

Таким образом, появление J-20 на вооружении военных КНР не повлияет на расстановку сил в регионе. Сообщается, что еще одна важная составляющая улучшения возможностей индийских ВВС по отслеживанию и уничтожению "невидимых" J-20 в случае нарушения ими воздушных границ Индии — покупка у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Индия производит многоцелевой истребитель Су-30МКИ самостоятельно по лицензии, Россия поставляет для этого лишь авиационный алюминий и титановую штамповку, передает РИА Новости. Так, с 2000 года корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) выпустила более 200 таких самолетов.