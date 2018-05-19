В Австрии считают, что СП-2 не помешает транзиту через Украину

Зависимость от российского газа не является проблемой для европейских стран, так как она носит обоюдный характер, считает глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле. По его словам, Россия тоже нуждается в европейском рынке.

Кроме того, Зеле высказался о позиции США против строительства газопровода "Северный поток-2", отмечая, что их главным мотивом является увеличение поставок американского газа в Европу. При этом он считает, что новый газопровод не заменит существующий маршрута на Украине.

Гендиректор уточнил, что решения по поводу выдачи недостающих разрешений на строительство "Северного потока-2" будут приняты до конца лета. Ответа ждут от России, Швеции и Дании.

Зеле также раскритиковал антироссийские санкции, из-за которых пострадала экономика Германии. Он призвал постепенно снимать ограничения, но при этом выполнять минские соглашения.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, передает РИА Новости.