ГП Узбекистана и ФБР подписали "дорожную карту" сотрудничества

Генеральная прокуратура Узбекистана и ФБР США подписали "дорожную карту" по реализации меморандума о взаимопонимании, который был утвержден в декабре 2017 года в Вашингтоне.

"Дорожная карта" была подписана в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США 15-17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекской генпрокуратуры.

Сопровождавший Мирзиеева генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов провел ряд встреч с представителями правоохранительных органов США.

В ходе визита, по сообщению пресс-службы, также намечены шаги по реализации меморандума о взаимопонимании между департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генпрокуратуре Узбекистана и секретной службой департамента внутренней безопасности США. Он был подписан в марте этого года в Ташкенте.