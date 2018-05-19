Порошенко выдумал для европейцев страшилку про кормежку монстра

"Трагической исторической ошибкой" из тех, что следует избегать любой ценой, назвал возможное строительство газопровода "Северный поток — 2" президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, это чисто "геополитический проект" Кремля, не имеющий никакого отношения к экономическим интересам, единственная цель которого — подорвать единство Европы и в конце концов разрушить ее.

Такой и была всегда идеология, стоящая за энергетической политикой Кремля, уверен Порошенко. Свою точку зрения украинский президент излагает в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В нынешних условиях любой панъевропейский проект с Кремлем масштабов "Северного потока — 2" служил бы лишь умиротворению "агрессора", заявляет Порошенко, и как только новый трубопровод заполнится российским газом, идущим мимо Восточной Европы и Украины, Кремль более не будет заинтересован "удерживать себя от еще более жесткого наступления на наши общие ценности". Напротив, это развяжет России руки, уверен украинский президент.

Инвестиции в "Северный поток — 2" — это "инвестиции в развал Европы", заявляет Порошенко. По его мнению, у европейцев всего два варианта: поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой или, продолжая "кормить монстра", построить "совершенно ненужный трубопровод", соединяющий Европу со страной, "часто презирающей ее".

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Единственный акционер компании Nord Stream 2 AG — российский "Газпром". Его европейские партнеры по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.