В Пензе начался матч, протяженностью 24 часа

На пензенском стадионе "Зенит" начался футбольный матч протяженностью 24 часа. Мероприятие приурочено к чемпионату мира и посвящено столетию пензенского футбола.

В футбольном марафоне участвуют 64 команды, разделенных на две большие группы — Пензенские рыси" и "Сурские орлы". Как сообщает ТАСС, игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов, вплоть до полудня 20 мая.

В матче примут участие команды чиновников города и области, предприятий Пензы, футболистки женского мини-футбольного клуба "Лагуна", игроки регбийного клуба "Империя". Завершат турнир детская ветеранская команды пензенского "Зенита".