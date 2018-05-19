Расстрел в германском Фехингене: есть убитые и раненые

В германском Фехингене неизвестный убийца расстрелял несколько человек. Убитых, как минимум, двое, число раненых уточняется. По предварительным данным, жертвы были родственниками. Стрелок задержан. Полиция не считает, что это был теракт.

Фехинген расположен в федеральной земле Саар, уточняет ТАСС.