Убийства в церкви Грозного: боевиков не остановил священный месяц Рамадан

Атака на церковь в Грозном совершена специально в священный месяц Рамадан, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, считает председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Муфтий осудил нападение и отметил, что священный месяц нельзя даже ругаться.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить прихожан в церкви Архангела Михаила. В результате атаки скончались двое полицейских и один прихожанин. Бандиты были вооружены обрезом, ножами, топорами и 10 "коктейлями Молотова".

Кадыров лично руководил ликвидацией террористов на месте. "Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — отметил Кадыров.

Между тем в полиции уточнили, что боевиков могло быть пятеро, поскольку настоятель храма не признал в одном из убитых прихожанина. Никто из священнослужителей в результате атаки не пострадал, добавили в Махачкалинской епархии.

Сейчас проспект Кадырова и улица Асламбека Шарипова вблизи церкви перекрыты, передает ТАСС.