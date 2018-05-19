Митрополит Иларион назвал рецепт экономического успеха

Митрополит Волоколамский Иларион призвал правительство "поддерживать средний бизнес и создать для него максимально благоприятные условия". В эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" он отметил, что это необходимо для экономического успеха страны.

При этом, по словам иерарха, необходимо, "чтобы его доход не поглощался полностью налогами, чтобы он не был частью каких-то коррупционных схем, которые требуют, чтобы он выплачивал взятки одним, другим, третьим чиновникам и так далее".