Буффон попрощался с болельщиками "Ювентуса"

Знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон сыграл свой последний матч в воротах туринского "Ювентуса". В игре 38 тура Серии А он вышел на поле против "Вероны".

На 64 минуте встречи при счете 2:0 в пользу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон был заменен на Карло Пансольо. 40-летний вратарь покинул поле под овации болельщиков, с трудом сдерживая слезы. Футболисты "Ювентуса" устроили легендарному голкиперу своеобразный коридор.

Джанлуиджи Буффон пришел в "Ювентус" в 2001 году из "Пармы". Он отыграл 17 сезонов в воротах туринского клуба, выиграв с ним 11 чемпионских титулов. В нынешнем сезоне вратарь принял решение покинуть "Ювентус"