Дорожный хам переехал велосипед юноши, пытавшегося помешать ему ехать по тротуару

Очевидец снял на камеру мобильного телефона инцидент, произошедший, по утверждению местных СМИ, в минувшую пятницу, 18 мая, на улице Халтурина в Екатеринбурге.

Водитель автомобиля BMW попытался объехать пробку по тротуару. На пути у него оказались два велосипедиста, один из которых решил перекрыть проезд нарушителю.

Мужчина, управлявший кроссовером, без особых раздумий тронулся с места и попросту переехал велосипед, смяв переднее колесо двухколесного транспортного средства.

Проезжая мимо молодого человека, один из пассажиров BMW стукнул его предметом, похожим на обрезок металлической трубы.

В результате инцидента 19-летний юноша получил ушиб ноги.

Пострадавший уже обратился в полицию, сообщив правоохранителям о произошедшем.