Помпео прокомментировал бойню в школе Санта-Фе

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил глубочайшие соболезнования семье Сабики Шейх, учащейся из Пакистана, которая была убита в результате стрельбы в средней школе города Санта-Фе (штат Техас) в минувшую пятницу, 18 мая.

Как сообщил Помпео, Сабика находилась в Соединенных Штатах в рамках программы по обмену и учебе среди молодежи, которую спонсирует госдеп. Эта программа, по его словам помогает "выстраивать отношения между США и ее родным Пакистаном".

"Смерть Сабики и других, кто погиб, разбивает сердце и будет оплакиваться как здесь, в Соединенных Штатах, так и в Пакистане", — цитирует заявление госсекретаря ТАСС.

При стрельбе в школе города Санта-Фе погибли десять человек: девять учеников и один преподаватель, еще десять человек получили ранения. Открывший огонь учащийся школы, 17-летний Димитриос Пагуртис, задержан.