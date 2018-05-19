Появилось видео с места нападения террористов на православную церковь в Грозном

В субботу, 19 мая, группа боевиков атаковала православную церковь Михаила Архангела, расположенную в Грозном. По предварительным данным, бандиты планировали захватить прихожан.

В результате перестрелки четверо боевиков были ликвидированы. К сожалению, им удалось застрелить двух полицейских и одного из прихожан, об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, лично руководивший спецоперацией, проводившейся силовиками.

По словам Кадырова, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".

Никто из священнослужителей не пострадал.

В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные действия, изъято оружие, которым были вооружены террористы – обрез, ножи, топоры и "коктейли Молотова".