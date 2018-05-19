Следователь получила от адвоката 2,5 миллиона и отправилась под домашний арест

Суд отправил старшего следователя полиции Московской области под домашний арест за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщили в подмосковном Главном следственном управлении Следственного комитета России, следователя и адвоката, предложившего 2,5 миллиона рублей за переквалификацию статьи его подзащитного, задержали в одном из служебных кабинетов.

По версии следствия, старший следователь действовала из корыстных побуждений, пишет "Интерфакс". Расследование уголовного дела продолжается.