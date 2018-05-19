Трамп вернулась в Белый дом после операции

Первая леди США вернулась в Белый дом из больницы. Сейчас она находится в приподнятом настроении и "комфортно отдыхает". Мелания Трамп поблагодарила всех неравнодушных за поддержку, передает RT со ссылкой на Fox News.

Супруга президента США перенесла операцию на почках, необходимую для лечения доброкачественной опухоли.