Угроза ИГ: США обвинили Россию в пропаганде

В министерстве обороны США назвали заявления РФ относительно угрозы распространения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в странах Центральной Азии "пропагандой". Как заявил представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер, Россия "продолжает разжигать глобальные опасения" по поводу ИГ, чтобы подорвать усилия США и Афганистане.

"Россия ищет любую возможность, которую она может найти, чтобы вбить клин между США и нашими центральноазиатскими партнерами", – цитирует слова Фолкнера РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил ранее в мае, что Афганистан превращается в опорную базу международного терроризма – в этой стране насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГ. Сыромолотов сообщил также, что террористы не скрывают своих целей: они открыто заявляют, что намерены захватить территории стран Центральной Азии и России, свергнуть правительства и построить там квазигосударство "Северный Хорасан".