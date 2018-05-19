Манчини вернул Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав команды на ближайшие товарищеские матчи. После четырехлетней паузы в национальную команду приглашен нападающий "Ниццы" Марио Балотелли.

Сборной Италии предстоит провести товарищеские матчи с командами Саудовской Аравии, Франции и Голландии. Эти встречи станут дебютными для Роберто Манчини в новой роли. В прошлом сезоне 53-летний специалист руководил "Зенитом". Сборная Италии сыграет против команды Саудовской Аравии 28 мая в швейцарском Санкт-Галлене. Матч с французами состоится 1 июня на поле соперника в Ницце, а 4 июня в Турине итальянцы примут голландскую сборную.

Новый тренер вернул в сборную Марио Балотелли, не приглушившегося в команду с 2014 года. Среди вызванных Манчини его недавний подопечный, бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито, вернувшийся в "Дженоа". Полностью состав сборной Италии выглядит так: вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Сальваторе Сиригу ("Торино"); защитники: Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли (оба — "Милан"), Маттиа Кальдара ("Аталанта"), Доменико Кришито ("Зенит"/"Дженоа"), Данило Д’Амброзио ("Интер"), Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани (оба — "Ювентус"), Эмерсон, Давиде Дзаппакоста (оба — "Челси", Англия); полузащитники: Даниеле Базелли ("Торино"), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Бриан Кристанте ("Аталанта"), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — "Рома"), Жоржиньо ("Наполи"), Роландо Мандрагора ("Кротоне"), Клаудио Маркизио ("Ювентус"); нападающие: Марио Балотелли ("Ницца", Франция), Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Беррарди, Маттео Политано (оба — "Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Симоне Верди ("Болонья"), Симоне Дзадза ("Валенсия", Испания).