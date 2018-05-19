Новый наместник: Патриарх Кирилл назначил Лудищева вместо Шевкунова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил нового исполняющего обязанности наместника Сретенского ставропигиального монастыря — иеромонаха Иоанна (Лудищева).

Лудищев получил назначение вместо митрополита Тихона (Шевкунова), который возглавил Псковскую митрополию. Иеромонах Иоанн может стать полноправным наместником монастыря во время летнего Синода Русской Православной Церкви, пишет ТАСС.

Также вместо митрополита Тихона новым ректором Сретенской семинарии назначен иеромонах Силуан (Никитин).

За время управления обителью митрополит Тихон создал крупное книжное издательство, семинарию и известный на всю страну хор Сретенского монастыря.