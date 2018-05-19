ЕР приостановила членство депутата, давшего ребенку по лицу

"Единая Россия" решила наказать депутата из Пушкинского района Подмосковья Андрея Одинцова, который ударил по щеке подростка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии, инцидент произошел на школьном стадионе. Там Одинцов проверял выполнение работы подрядчиком. На трибунах стадиона сидели подростки, которые, по мнению народного избранника, сильно шумели. Он сделал подросткам замечание, произошла перепалка, в ходе которой депутат дал одному из ребят пощечину. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили его в интернет.

Решением политсовета Пушкинского местного отделения членство Одинцова в "Единой России" приостановлено, сообщили в пресс-службе.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал поведение Одинцова неприемлемым и недостойным. "Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка", – заявил Турчак.