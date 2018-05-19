Атака на церковь в Грозном: боевики дождались, когда прихожане соберутся на службу

В Грозном установлены личности всех четырех боевиков, которые пытались захватить церковь Архангела Михаила, но были ликвидированы. Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По данным Следственного комитета РФ, погибли трое: двое полицейских, сержанты Владимир Горсков и Кайрат Рахметов, и прихожанин. Его личность устанавливают. Действовали боевики, по словам Кадырова, по приказу из одной из западных стран.

Храм Архангела Михаила находится в самом центре Грозного. Преступники специально подобрали время, когда прихожане собрались на службу. Убив сотрудника полиции, стоявшего у ворот, и завладев его оружием, бандиты проникли на территорию церкви, затем убили еще одного правоохранителя и попытались попасть внутрь храма.

"Они стреляли в упор в дверь, мы держали ее", – рассказывает настоятель грозненского храма Сергий.

О случившемся немедленно доложили главе республики, который взялся лично руководить спецоперацией. Небольшими силами спецотряда преступников удалось быстро ликвидировать.

По факту нападения на прихожан грозненской церкви возбуждено уголовное дело. По предварительным данным СКР, в результате этой вылазки преступников погибли двое полицейских и один прихожанин, еще двое правоохранителей получили ранения.

Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессионализм сотрудников полиции, охранявших церковь, помог предотвратить более тяжкие последствия и избежать большего количества жертв.