19 мая 201820:10
Вулкан не только заливает Гавайи лавой, но и травит токсичными газами
На Гавайях продолжает извергаться вулкан. Пепел выбрасывается в атмосферу на 9 тысяч метров. Но это не самое страшное: эксперты предупреждают, что вместе с пеплом в воздух проникают токсичные газы, опасные для здоровья.
На острове до сих пор множество трещин, где скапливается лава. Эвакуированы более 10 тысяч человек. Десятки домов полностью разрушены, без электричества остались целые районы. Власти США объявили остров — зоной бедствия.
Все началось в начале мая, когда после долгого перерыва произошло мощное извержение вулкана Килауэа, который считается одним из самых активных на Земле, напоминает "Россия 24".
Сейчас
21:12
Взрыв на химзаводе в США: ранены более 20 человек
Картина дня
-
Герцог Гарри и герцогиня Меган стали мужем и женой
- На Кубе упал "Боинг" со 110 пассажирами
- В Грозном уничтожили боевиков, которые пытались захватить церковь
- Дожди в Москве закончатся в понедельник
- Названы имена убийц Мамая
Самое читаемое
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно
- Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение
- Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста
- В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения
- Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка
- "Черновик": до старта проката осталась неделя
- Прохожие спасли семейство уток от буйного огаря
- Выходные в Москве не испортит даже дождь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"
Сегодня
Угроза ИГ: США обвинили Россию в пропаганде
2 часа назад
Порошенко вернулся с фронта и начал хвастаться
41 минута назад
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
6 часов назад
Россию и Швейцарию признали кошмаром для захватчиков
9 часов назад
Крушение "Боинга": лайнер с пассажирами задел ЛЭП
7 часов назад
Отменены визиты Лаврова в Аргентину и на Кубу
7 часов назад
Киев предложил Донбассу три варианта
5 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать
07.05.2018 16:30
"Челси" победил "МанЮнайтед" и завоевал Кубок Англии
15 минут назад
Мединский открыл 12-ю всероссийскую "Ночь музеев"
2 часа назад
Трамп вернулась в Белый дом после операции
2 часа назад
Помпео прокомментировал бойню в школе Санта-Фе
2 часа назад
Шведы вышли в финал чемпионата мира по хоккею
3 часа назад
Посол Сирии посадил в Крыму пальму победы и мира
3 часа назад
Силовики обстреляли Горловку гвоздями
6 часов назад
Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO
21 час назад
Тимур Кизяков в гостях у Анастасии Волочковой
18.05.2018 17:16
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров
18.05.2018 16:10
"Черновик": до старта проката осталась неделя
18.05.2018 15:49
Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми
18.05.2018 15:00
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом
18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV
18.05.2018 01:49
5 способов сделать утренний кофе полезнее
9 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года
19 часов назад
123
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси
17.05.2018 21:40
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе
17.05.2018 19:45