Вулкан не только заливает Гавайи лавой, но и травит токсичными газами

На Гавайях продолжает извергаться вулкан. Пепел выбрасывается в атмосферу на 9 тысяч метров. Но это не самое страшное: эксперты предупреждают, что вместе с пеплом в воздух проникают токсичные газы, опасные для здоровья.

На острове до сих пор множество трещин, где скапливается лава. Эвакуированы более 10 тысяч человек. Десятки домов полностью разрушены, без электричества остались целые районы. Власти США объявили остров — зоной бедствия.

Все началось в начале мая, когда после долгого перерыва произошло мощное извержение вулкана Килауэа, который считается одним из самых активных на Земле, напоминает "Россия 24".