Элтон Джон спел для герцога и герцогини Сассекских и гостей их свадьбы

На приеме королевы Елизаветы II, организованном в Виндзорском замке по случаю свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, выступил британский певец и композитор Элтон Джон.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Кенсингтонского дворца, спеть на приеме сэра Элтона попросил принц Гарри. Элтон Джон согласился и "выступил перед молодоженами в знак признания его тесной связи с принцем и его семьей".

По данным британских СМИ, которые ссылаются на одного из гостей, музыкант исполнил песни Circle of Life и Tiny Dancer.

После завершения этого приема в Виндзорском замке состоится еще один. Этот прием будет дан имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза. На него приглашены ближайшие друзья молодоженов.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились ранее в субботу, 19 мая, они стали также герцогом и герцогиней Сассекскими.