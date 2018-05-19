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19 мая 201820:29

МИД ФРГ констатировал прогресс в российско-германских отношениях

Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас констатировал прогресс в отношениях Москвы и Берлина, но призвал не останавливаться на "диалоге ради диалога", передает РИА Новости. По его словам, в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были обсуждены контакты в нормандском формате и регулярные встречи по безопасности на высоком уровне.

Ранее в Сочи президент России Владимир Путин пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Несмотря на галантность российского лидера, тот не только пожал руку немецкому политику, но и вручил букет роз, газета Bild написала, что ей было указано, "кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене". Помимо двусторонних отношений, Путин и Меркель накануне обсудили "Северный поток-2", "Минск", Сирию и Иран.

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