59-летнего режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона обвинили в изнасиловании актрисы в парижском отеле "Бристоль". Об этом сообщила радиостанция "Европа 1", не уточнив имени пострадавшей.

Как рассказал адвокат именитого француза Тьерри Марембер, услышав об этом, режиссер "свалился со стула". Люк Бессон знаком с обвинительницей, но отрицает факт изнасилования. Полиция начала расследование, передает ТАСС.