19 мая 201821:25
Взрыв на химзаводе в США: ранены более 20 человек
На химическом заводе Kuraray America, Inc., который расположен рядом с американским городом Хьюстон (штат Техас), в субботу утром произошел взрыв. Пострадали более 20 человек. Один человек числится пропавшим без вести, передает ТАСС.
По данным РИА Новости, которое ссылается на местные СМИ, пострадавших по меньшей мере 22. Они все госпитализированы.
После взрыва на заводе возник пожар. О причинах случившегося пока ничего не известно. Версия теракта не рассматривается.
В местной пожарной службе заявили, что возгорание было оперативно ликвидировано, угрозы для горожан нет.
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