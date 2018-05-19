Джиро д'Италия. "Королевский" этап выиграл Кристофер Фрум

Многодневная велогонка "Джиро д'Италия" прошла 14-й этап между местечками Сан-Вито-аль-Тальяменто и Монте Дзонколан. Эти 186 км дистанции завершались крутым подъемом и эксперты ждали, как проявят себя лидеры гонки. Британец Саймон Йейтс оставил за собой розовую майку, финишировав вторым.

А первым на "королевском" этапе гонки стал еще один британский гонщик Кристофер Фрум из команды Sky. Победитель прошлогодних "Тур де Франс" и "Вуэльты Испании" на "Джиро" вышел, находясь в подозрении в применении допинга. Но от участия не отказался и вот выиграл свой первый этап.

Время Фрума 5 часов 25 мин. 31 сек. Йейтс (команда Mitchelton-Scott) отстал на 6 секунд и стал вторым, третье место занял итальянец Доменико Поццовиво (Bahrain Merida). Йейтс лидирует в общем зачете, голландец Том Дюмулен (Sunweb) по-прежнему второй, француз Тибо Пино (FDJ) – третий. Португалец Жозе Гонсалвеш из Katusha-Alpecin сохранил за собой 20-е место.