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19 мая 201821:44

Подмосковная электричка сбила человека

Global Look Press

Около железнодорожной станции Силикатная в Москве в субботу вечером под колесами электрички погиб мужчина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина попал под электропоезд Москва-Серпухов. По предварительным данным, он был в капюшоне и из-за этого не видел несущуюся на него электричку.

Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства трагедии.

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