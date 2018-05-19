Подмосковная электричка сбила человека

Около железнодорожной станции Силикатная в Москве в субботу вечером под колесами электрички погиб мужчина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина попал под электропоезд Москва-Серпухов. По предварительным данным, он был в капюшоне и из-за этого не видел несущуюся на него электричку.

Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства трагедии.