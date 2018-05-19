В разбившемся "Боинге" было 20 протестантских пасторов

Среди пассажиров разбившегося близ Гаваны пассажирского "Боинга-737" было двадцать пасторов одной из протестантских церквей Кубы. По сообщению ТАСС со ссылкой на Associated Press, священнослужители возвращались в город Ольгин на востоке Кубы из Гаваны, где участвовали в теологическом семинаре. Они были членами евангельской Церкви Назарянина.

Причина крушения самолета, выполнявшего внутренний рейс Гавана — Ольгин, пока неизвестна. Приоритетной является версия о том, что лайнер сразу после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Гаваны, но задел провода. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования. Уже найден один из двух бортовых самописцев самолета.

На борту лайнера находились 111 человек, из них 108 погибли. Выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц. По данным посольства РФ на Кубе, российских граждан на борту разбившегося самолета не было.