Швейцария победила Канаду и сенсационно пробилась в финал чемпионата мира

В датском Копенгагене стал известен второй финалист хоккейного чемпионата мира. Победителем второго полуфинала стала команда Швейцарии, которая сенсационно переиграла сборную Канады. Итоговый счет 3:2 в пользу европейского коллектива.

Швейцарские хоккеисты на протяжении матча уверенно контролировали ход игры и первыми открыли счет благодаря усилиям Тристана Шервая в концовке первого периода. Канадцы в середине второго игрового отрезка смогли сравнять счет, когда забил Бо Хорват, однако швейцарцы и в этот раз достойно ответили – уже через две минуты Грегори Хофман вновь вывел свою команду вперед.

В начале третьего периода Гаэтан Хас с помощью небольшого рикошета переправил шайбу в ворота Дарси Кемпера и увеличил шансы Швейцарии на финал. Впрочем, за две минуты до финальной сирены канадец Колтон Парэйко сократил счет и, казалось бы, вернул интригу в матч, но швейцарцы успешно дооборонялись и довели дело до победы и выхода в финал.

В решающем поединке чемпионата мира Швейцария встретится со Швецией. За бронзовые медали турнира сразятся команды США и Канады. Оба матча пройдут в воскресенье, 20 мая.