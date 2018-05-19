Мюнхенская "Бавария" проиграла финал Кубка Германии "Айнтрахту"

На берлинском стадионе "Олимпиаштадион" состоялся финал Кубка Германии, в котором встречались мюнхенская "Бавария" и франкфуртский "Айнтрахт". Новым обладателем национального кубка сенсационно стали игроки из Франкфурта, победившие фаворита со счетом 3:1.

Футболисты "Айнтрахта" первыми поразили ворота мюнхенцев – автором гола стал Анте Ребич, отличившийся уже на 11-й минуте поединка. Баварцы же долгое время не могли забить, но уже во втором тайме – на 53-й минуте, Роберт Левандовски выровнял положение.

Впрочем, за восемь минут до финального свистка все тот же Ребич смог оформить дубль и, таким образом, вывел свою команду вперед. Но на этом франкфуртцы не остановились и на 96-й минуте матча Мият Гачинович похоронил шансы "Баварии" на победу в Кубке Германии – 3:1, "орлы" завоевали свой пятый титул в истории.

Примечательно, что главным тренером "Айнтрахта" является Нико Ковач, который по окончании сезона возглавит именно "Баварию". На посту наставника он сменит Юппа Хайнкеса, который ранее не продлил контракт с мюнхенцами.