Трамп допустил опечатку при написании имени своей супруги, поздравляя ее с выпиской

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил опечатку при написании имени своей супруги Мелании, сообщая в Twitter о ее возвращении из больницы в Белый дом после прохождения лечения.

"Прекрасно, что наша потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом. Мелания чувствует себя хорошо и идет на поправку", — порадовался Трамп, написал имя жены Melanie вместо Melania. Подписчики заметили этот момент, и буквально через несколько минут Трамп, устранив опечатку, вынужден был продублировать сообщение. Первую версию президент США удалил, передает ТАСС.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!