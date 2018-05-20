В Тверской области подросток обвиняется в убийстве двух женщин, воспитавших его

В Тверской области Следственный комитет предъявил 14-летнему местному жителю обвинение в убийстве двух женщин, одна из которых усыновила его и растила с двух лет. Об этом сообщили СМИ представители пресс-службы Следственного управления СКР по региону.

Суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, передает агентство "Интерфакс".

Вечером 16 мая в следственный отдел СУ СКР региона поступила информация о том, что в подвале дома, который расположен по улице Луговой в деревне Сажино (Конаковский район, Тверская область), обнаружены тела двух женщин 1937 и 1964 годов рождения с признаками насильственной смерти. Несовершеннолетний был задержан в тот же день по подозрению в совершении преступления.

По данным следствия, 6 мая мальчик на почве личных неприязненных отношений к своим неродным матери и бабушке несколько раз ударил пожилую женщину топором, а затем ножом. Женщина скончалась на месте от полученных ран, после чего подросток перетащил ее тело в подвал дома. Вечером, когда мать вернулась домой с работы, мальчик убил ее и также спрятал тело в подвале дома.

Уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" было возбуждено по факту случившегося.