Спецслужбы проверяют сообщение о подготовке покушения на Эрдогана на Балканах

Разведывательные службы Турецкой Республики и балканских стран совместно проверяют информацию о том, что на Балканах группа лиц турецкого происхождения якобы готовит покушение на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал TRT, ссылаясь на источники в силах безопасности.

Информация о готовящемся покушении появилась накануне однодневного рабочего визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, намеченного на 20 мая.

Эти сведения поступили от турок, проживающих в столице Македонии Скопье, в местную разведывательную службу, затем их передали турецкой разведке. Информация о времени, месте и способе покушения отсутствует, передает РИА Новости.