Хоккеист СКА Яковлев станет игроком "Нью-Джерси Дэвилз"

Хоккеист питерского СКА и сборной России Егор Яковлев в ближайшее время станет игроком клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз". Агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что стороны скоро подпишут годичный контракт.

"Контракт Яковлева находится у него на руках, мы обговариваем финальные детали, – приводит слова агента ТАСС. – В ближайшие дни стороны должны поставить подпись под соглашением, которое будет рассчитано на один год".

Яковлев выступает за СКА с 2015 года. За это время он успел стать победителем Кубка Гагарина-2017. Также защитник является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018.