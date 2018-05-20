Гандбол. "Ростов-Дон" завоевал Кубок России

Гандбольный клуб "Ростов-Дон" стал обладателем Кубка России среди женских команд. В финальном поединке ростовчанки со счетом 25:22 одержали победу над краснодарской "Кубанью".

Примечательно, что гандболистки "Ростова" проигрывали по ходу матча, в частности, уступив со счетом 10:14 первый период. Однако во второй половине игры спортсменки с берегов Дона вырвали победу. Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая восемь мячей.

"Ростов-Дон" в четвертый раз кряду завоевал Кубок России и теперь является восьмикратным обладателем трофея.